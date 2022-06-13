Очередь из машин образовалась в ресторан "Вкусно и точка" в Северном Бутове

Очередь из машин образовалась в ресторан быстрого питания "Вкусно и точка" в Северном Бутове, несмотря на позднее время.

Отмечается, что днем такого ажиотажа в эту точку общепита не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.