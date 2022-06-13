Ливень накрыл Москву. По прогнозам синоптиков, может выпасть до трети месячной нормы осадков. Также в столичном регионе возможен сильный ветер, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду.

МЧС призвало не парковаться у деревьев и шатких конструкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.