Москвичам рассказали, как избежать штрафа во время пикника в столице

Сезон шашлыков в самом разгаре. На фоне улучшения погоды многие москвичи решили отдохнуть на природе.

В столице оборудовано около 150 площадок для пикников. Чтобы люди жгли костры правильно и в разрешенных местах, за ними следят специальные патрули.

Как пожарить шашлык и не испортить себе выходные штрафом? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

