До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник

Дождь обрушился на Зеленоград и уже добрался до Дмитровского шоссе. Небо там заволокло тяжелыми тучами, стало темно.

Сегодня в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

