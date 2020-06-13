Ливень обрушился на Зеленоград. По словам жителей, кроме сильного дождя, в городе также наблюдается гром и сильный ветер.

Такая же непогода ждет и другие округа Москвы. Синоптики прогнозируют грозы во второй половине дня 13 июня. При этом в столице в понедельник может выпасть до трети месячной нормы осадков.

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