В Москве продолжают открывать рестораны McDonald's после ребрендинга

В Москве открылись еще 50 ресторанов сети "Вкусно и точка", сменившей McDonald's. Накануне на Пушкинской площади выстроилась длинная очередь из тех, кто в числе первых хотел попробовать обновленные бургеры. Там открылся флагманский ресторан.

Сохраняется ли ажиотаж и сегодня? Что москвичи говорят о качестве еды, устраивают ли их цены? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

