Москвичам рассказали, как не купить подделку под ушедшие из РФ бренды

Многие иностранные бренды, которые заявили об уходе из России, осели на маркетплейсах. Причем продается их продукция там по завышенным ценам.

Многие москвичи готовы переплатить, однако есть подвох: некоторые эксперты говорят, что чуть ли не 90% вещей – подделка. Так ли это? И как не купить фальшивку по заоблачной цене? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

