Порывистый ветер сохранится в Москве до вечера

Сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду сохранится в Москве до конца вечера. В некоторых районах еще прольются дожди.

Между тем, коммунальные службы уже вовсю устраняют последствия циклона. Ветер повалил не один десяток деревьев, а дождь стал причиной аварий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.