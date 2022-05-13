Москвичей призвали к аккуратности из-за порывистого ветра

Жителей Москвы призвали быть предельно внимательными на улице из-за сильного ветра порывами до 19 метров в секунду.

Горожанам посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.