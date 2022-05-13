МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

Ветер в Москве 13 мая может разгоняться до 19 метров в секунду. В городе действует предупреждение МЧС.

Со станций метро, МЦК и МЦД постепенно убирают санитайзеры. Эпидситуация стабилизируется, сообщили в Дептрансе.

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что поставил на паузу сделку с Twitter. Акции компании теряют в цене на бирже 21%.