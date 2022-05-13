МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Ветер с порывами до 19 метров в секунду обещают в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщили в МЧС.

Музеи Третьяковки закрыты до 14:00 по техническим причинам. Ранее СМИ писали об эвакуации.

Крупнейшая нефтяная компания Японии Eneos прекращает закупки российской нефти.