Москвичей предупредили о сильном ветре

В Москве установилась ветреная погода. Как сообщили в Гидрометцентре, до 14 мая в городе действует желтый уровень погодной опасности.

В МЧС предупредили о порывах до 19 метров в секунду. В связи с этим водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и не парковаться под деревьями, а пешеходам – обходить шаткие конструкции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.