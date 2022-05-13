Москвичей призвали к осторожности из-за порывистого ветра

В Москве с 13:00 и до вечера пятницы, 13 мая, ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.

В связи с непогодой водителей призвали снижать скорость движения и избегать резких маневров на дороге. Машины рекомендуется парковать вдали от деревьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

