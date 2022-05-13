Курс "Школа юного медиатора" откроется в 24 семейных центрах Москвы

Решать конфликты мирным путем обучат московских подростков. В 24 семейных центрах столицы запустят проект "Школа юного медиатора". Так называют профессиональных посредников, которые выступают третьей стороной при разрешении споров. О старте проекта сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В числе участников – более 600 школьников. На семинарах-практикумах и открытых мастер-классах с ними разберут реальные ситуации. Дети смогут изучить вопросы психологии, юриспруденции, конфликтологии. В тренерскую команду вошли специалисты семейных центров.

Обучение начнется в июне. Записаться в школу можно на портале "Мой семейный центр". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

