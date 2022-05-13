Желтый уровень погодной опасности продлили до 14 мая

13 мая порывы ветра в Москве могут достигать 17 метров в секунду. Из-за этого в городе до 14 мая объявлен желтый уровень погодной опасности.

Водителей просят соблюдать осторожность за рулем, а также не парковать автомобили рядом с деревьями. Дожди 13 мая отступят и возможны только местами.

При это в городе довольно тепло – воздух прогреется до +15 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

