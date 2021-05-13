"Аэрофлот" начислит мили пассажирам, сделавшим прививку от COVID-19

Общероссийское объединение пассажиров транспорта выступило с инициативой к перевозчикам давать бонусы тем, кто сделал прививку от коронавируса. К акции присоединился и "Аэрофлот".

"Каждый пассажир, прошедший вакцинацию, получит 10 тысяч миль в период действия акции. Таких пассажиров будет 10 тысяч человек", – рассказал генеральный директор, председатель правления ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов.

Между тем в столице усилили контроль за ношением масок и перчаток. Более полутора тысяч сотрудников транспортного комплекса ежедневно проверяют антиковидные меры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.