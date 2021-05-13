В России появились первые заболевшие "индийским" штаммом коронавируса

В России выявили первые случаи заболевания "индийским" штаммом коронавируса. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин рассказал, что из Индии и других государств приехали 150 студентов, у 62 из которых подтвердился коронавирус. Он уточнил, что 15 человек из них имеют "индийский" штамм коронавируса.

Между тем в столице усилили контроль за ношением масок и перчаток. Более полутора тысяч сотрудников транспортного комплекса ежедневно проверяют антиковидные меры.

Подробнее о том, может ли "индийский" штамм коронавируса добраться до Москвы и подстегнуть заболеваемость, – в сюжете телеканала Москва 24.