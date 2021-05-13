В Москве выявили 2 787 новых случаев коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 787 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 643 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 643 человек, выписали при этом 518 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 8 380 новых случаев COVID-19, при этом в 1 347 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировали 4 913 439 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Алтай. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.