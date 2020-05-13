Новый способ оплаты может появиться в системе быстрых платежей

В России можно будет расплачиваться за покупки с помощью смартфона, даже если он не подключен к интернету. Понадобится только специальное приложение, которое будет генерировать для каждой покупки уникальный QR-код. Его продавец будет считывать на кассе.

Это напоминает оплату с помощью Apple Pay или Google Pay, только телефон не нужно прикладывать к терминалу. Специалисты считают, что новый способ оплаты делает платежи безопаснее.



Заинтересованность в нем уже выразили крупные торговые сети и банки. Не против и сотовые операторы. Также не возникло возражений у руководителей Центрального банка России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.