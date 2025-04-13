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13 апреля, 09:15

Общество

В Москву прибыла вторая группа россиян, освобожденных в Тунисе

В Москву прибыла вторая группа россиян, освобожденных в Тунисе

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В Москву прибыла вторая группа россиян, освобожденных в Тунисе. Борт приземлился в Домодедово. В африканскую тюрьму они попали в ноябре 2024 года. Их задержали во время экскурсии к античным памятникам на границе с Алжиром.

По словам россиян, разрешение на поездку туда они получили у полиции заранее. Группу из 11 путешественников раскидали по пяти разным тюрьмам, они не видели друг друга, а общаться ни с кем не могли из-за незнания языка. Все эти месяцы их близкие активно добивались освобождения туристов, направляя петиции властям Туниса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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