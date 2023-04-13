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Новости

Новости

13 апреля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Новости часа: в России могут разрешить использовать вместо паспорта приложение "Госуслуги"

Студентов Губкинского университета отправили на карантин из-за вспышки кори

Россиян призвали не сжигать траву и не разводить костры в неположенных местах

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Чистящие средства

ГД приняла законопроект, дающий право на кредитные каникулы родителям участников СВО

Губкинский университет закрылся на карантин из-за вспышки кори

Столичные школьники отправились в Большую арктическую экспедицию

Москвичам сообщили о записи в пункт отбора на военную службу по контракту через mos.ru

Москвичам рассказали о записи в пункт отбора на военную службу по контракту через mos.ru

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга.

Так, производство первых российских грузовиков с электрическим двигателем запустили в столице. По предварительным подсчетам, электрогрузовик будет втрое выгодней в эксплуатации, чем обычный. Новинкой уже заинтересовался бизнес – из тысячи машин, которые сможет выпустить завод за год, на половину уже есть предзаказ.

В Москве готовят масштабный и яркий фестиваль "Пасхальный дар". По традиции он благотворительный. Там можно будет испечь куличи и сделать своими руками сувениры, посетить концерты и ярмарки. А еще познакомиться с питомцами из приютов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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