Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга.

Так, производство первых российских грузовиков с электрическим двигателем запустили в столице. По предварительным подсчетам, электрогрузовик будет втрое выгодней в эксплуатации, чем обычный. Новинкой уже заинтересовался бизнес – из тысячи машин, которые сможет выпустить завод за год, на половину уже есть предзаказ.

В Москве готовят масштабный и яркий фестиваль "Пасхальный дар". По традиции он благотворительный. Там можно будет испечь куличи и сделать своими руками сувениры, посетить концерты и ярмарки. А еще познакомиться с питомцами из приютов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.