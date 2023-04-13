Новости часа: в России могут разрешить использовать вместо паспорта приложение "Госуслуги"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минцифры предлагает разрешить в некоторых случаях использовать вместо паспорта "Госуслуги". Соответствующий проект указа президента РФ размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Число зарегистрированных безработных в РФ с начала 2023 года снизилось на 33 тысяч. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

МВД РФ направило в суд первое в стране уголовное дело о присвоении средств криптовалютной биржи. Об этом ведомство сообщило 13 апреля.