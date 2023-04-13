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Общество

Новости часа: в России могут разрешить использовать вместо паспорта приложение "Госуслуги"

Новости часа: в России могут разрешить использовать вместо паспорта приложение "Госуслуги"

Студентов Губкинского университета отправили на карантин из-за вспышки кори

Россиян призвали не сжигать траву и не разводить костры в неположенных местах

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Чистящие средства

ГД приняла законопроект, дающий право на кредитные каникулы родителям участников СВО

Губкинский университет закрылся на карантин из-за вспышки кори

Столичные школьники отправились в Большую арктическую экспедицию

Москвичам сообщили о записи в пункт отбора на военную службу по контракту через mos.ru

Москвичам рассказали о записи в пункт отбора на военную службу по контракту через mos.ru

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 14 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минцифры предлагает разрешить в некоторых случаях использовать вместо паспорта "Госуслуги". Соответствующий проект указа президента РФ размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Число зарегистрированных безработных в РФ с начала 2023 года снизилось на 33 тысяч. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

МВД РФ направило в суд первое в стране уголовное дело о присвоении средств криптовалютной биржи. Об этом ведомство сообщило 13 апреля.

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