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Безопасность

Россиян призвали не сжигать траву и не разводить костры в неположенных местах

Россиян призвали не сжигать траву и не разводить костры в неположенных местах

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Россиян призвали не сжигать траву и не разводить костры в неположенных местах. Впереди майские праздники, а, по словам пожарных, это один из самых опасных периодов.

Но несмотря на все просьбы и предостережения, некоторые граждане продолжают играть с огнем, что едва не привело к трагедии в одном из подмосковных сел. Там выгорело поле сухой травы. Местные жители заявили, что это был поджог, причем не в первый раз.

Какое наказание грозит нарушителям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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