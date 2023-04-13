Россиян призвали не сжигать траву и не разводить костры в неположенных местах. Впереди майские праздники, а, по словам пожарных, это один из самых опасных периодов.

Но несмотря на все просьбы и предостережения, некоторые граждане продолжают играть с огнем, что едва не привело к трагедии в одном из подмосковных сел. Там выгорело поле сухой травы. Местные жители заявили, что это был поджог, причем не в первый раз.

Какое наказание грозит нарушителям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.