Новости часа: Госдума приняла законопроект о повышении штрафов за продажу вейпов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла законопроект о повышении штрафов за продажу устройств потребления никотина детям. Также штрафы предполагаются за вовлечение подростков в потребление никотиносодержащей продукции.

Житель Петербурга, в квартире которого задержали Дарью Трепову, отправлен под домашний арест. Об этом заявил столичный суд.

В Париже демонстранты против пенсионной реформы взяли штурмом штаб-квартиру Louis Vuitton. Об этом сообщили СМИ.