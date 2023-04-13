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Общество

Новости часа: Госдума приняла законопроект о повышении штрафов за продажу вейпов

Новости часа: Госдума приняла законопроект о повышении штрафов за продажу вейпов

Путин и Мутко обсудили льготное приобретение вторичного жилья

Новости часа: Путин поставил вопрос о введении льгот на приобретение вторичного жилья

Новости часа: власти РФ начали обсуждать возможные допмеры поддержки семей и рождаемости

РГУ нефти и газа имени Губкина закрыли из‑за вспышки кори

Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов детям

Москвичам рассказали о записи в пункт отбора на военную службу по контракту

"Актуальный репортаж": цифровые мошенники придумали новый способ обмана

В Москве ожидается похолодание в ночь на 14 апреля

Представители власти рассказали о защите прав человека в Сети

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла законопроект о повышении штрафов за продажу устройств потребления никотина детям. Также штрафы предполагаются за вовлечение подростков в потребление никотиносодержащей продукции.

Житель Петербурга, в квартире которого задержали Дарью Трепову, отправлен под домашний арест. Об этом заявил столичный суд.

В Париже демонстранты против пенсионной реформы взяли штурмом штаб-квартиру Louis Vuitton. Об этом сообщили СМИ.

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