Новости часа: глава Роспотребнадзора заявила о быстрой локализации очагов кори

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Волну заболеваемости корью прогнозировали, очаги достаточно быстро локализуют. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Федеральная налоговая служба опубликовала список из 449 автомобилей, которые подпали под "налог на роскошь". Это информация с официального сайта ведомства.

Температура воздуха в Москве начнет снижаться с вечера четверга, 13 апреля. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.