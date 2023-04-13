Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Общество

Новости часа: глава Роспотребнадзора заявила о быстрой локализации очагов кори

Новости часа: глава Роспотребнадзора заявила о быстрой локализации очагов кори

На портале mos.ru открыли онлайн-запись для желающих пойти на военную службу по контракту

Студентов РГУ имени Губкина отправили на карантин из-за вспышки кори

"Атмосфера": 12 градусов ожидается в столице вечером 13 апреля

"Время новых": спортивная одежда

"Доктор 24": эксперт рассказала, чем полезны объятия

Новости часа: устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев получил пожизненный срок

"Цифра дня": 83%

Студентов Губкинского университета отправили на карантин из-за вспышки кори

"Утро": москвичам рассказали о погоде 13 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Волну заболеваемости корью прогнозировали, очаги достаточно быстро локализуют. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Федеральная налоговая служба опубликовала список из 449 автомобилей, которые подпали под "налог на роскошь". Это информация с официального сайта ведомства.

Температура воздуха в Москве начнет снижаться с вечера четверга, 13 апреля. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Читайте также
обществотранспортавтопогодавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика