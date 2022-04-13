В Сети появилось видео с экстремалом на электросамокате в Москве

Столичный автомобилист снял, как по трассе между машин маневрирует парень на электросамокате. По словам водителя, он ехал со скоростью около 50 километров в час, а владелец электросамоката не отставал, а еще и пытался обгонять машины.

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