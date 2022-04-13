В Москве сохраняется туман в некоторых районах города

Москву второй день укрывает туман. До сих пор он сохраняется в некоторых районах города.

Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.