Уровень воды в Оке поднялся на полтора метра. В Луховицком районе Московской области пришлось открыть переправу, чтобы до большой земли могли добраться жители одного из поселков.

С каждым днем паводок только усиливается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.