Эксперты рассказали, как выбрать постный сыр

Постные сыры – отличная альтернатива традиционным сливочным сырам. На прилавках можно найти не только растительную фету, но и гауду, моцареллу и даже пармезан.

На что обратить внимание при покупке постного сыра? Из чего должен быть качественный продукт? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.