В Луховицком районе открыли переправу из-за повышения уровня воды в Оке

В Подмосковье вода отрезала от мира целое село. В Луховицком районе пришлось открывать переправу после того, как уровень воды в Оке поднялся на полтора метра. На фоне потепления ее становится все больше.

Паводок затронул уже несколько районов Московской области. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.