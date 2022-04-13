СК изучит обращение депутата об аресте имущества уехавших из РФ граждан

В Следственном комитете пообещали изучить идею об аресте имущества уехавших из страны россиян. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

С таким предложением ранее к главе СК обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, эта мера должна касаться фигурантов уголовных дел по статье о фейках про Вооруженные силы России.

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