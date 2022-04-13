Цифровизация сократила число бумажных справок для школ и детских садов на 2,5 млн

Перевод в цифровой вид справки об отсутствии по болезни для школ и детсадов избавил москвичей от 2,5 миллиона бумажных документов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С апреля прошлого года документ оформляется в поликлинике и сразу появляется в системе “ЕМИАС.Школа”, а также в электронной медкарте детей. Теперь учитель может увидеть, на сколько ребенок освобожден от занятий.

До этого в удобный формат перевели и справку, которая нужна для поступления в первый класс или в детсад. Каждый год это освобождает от лишней бумажной работы около 170 тысяч семей. Еще один большой плюс – цифровой документ нельзя потерять или испортить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.