Сильная песчаная буря обрушилась на Ирак

Сильнейшая за последние месяцы песчаная буря обрушилась на Ирак. Местные жители жалуются на загрязнение воздуха. В больницы поступают много людей с астмой.

Всего за пару дней потоки пыли облетели десятки провинций и накрыли столицу. Видимость в районе Багдада упала ниже 500 метров при допустимых 800. Местный аэропорт пришлось закрыть на несколько часов.

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