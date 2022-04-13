В Петербурге мужчина не захотел, чтобы его вытащили с дрейфующей льдины

В Санкт-Петербурге начался паводок. Однако находятся люди, которые выходят на оставшийся лед. И, конечно, они попадают в ЧП.

Один мужчина оказался на льдине, которая дрейфовала по реке Карповке. На кадрах видно, что сначала он сам звал на помощь, но когда приехала подмога, покидать льдину по неизвестным причинам не захотел.

Полицейские кинули ему трос, цепляться за который мужчина отказался. Тогда на место приехала целая спасательная бригада, которая вытащила его на берег.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.