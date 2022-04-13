Действие истекающих водительских удостоверений продлят в РФ на 3 года

Действие водительских прав решили продлить на три года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет об удостоверениях, срок которых истекает в этом или следующем годах. Права продлятся автоматически.

В ближайшие три года больше пяти миллионов водителей смогут беспрепятственно управлять транспортными средствами без лишних забот. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

