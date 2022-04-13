В Подмосковье поднялся уровень рек

Поднимается и уровень подмосковных рек. Свое дело сделали снежная зима и недавние ливни. Остаются подтопленными два моста в Истре и Можайске. А также несколько десятков приусадебных участков в Балашихе, Солнечногорске и Клину.

Сложная ситуация в СНТ "Фрязево" под Электросталью. Местами там воды по пояс и плечи. Затоплены погреба, подвалы, гаражи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.