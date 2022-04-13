В России из-за весеннего половодья пострадали 190 приусадебных участков

В России из-за весеннего половодья начались подтопления. По данным МЧС, пострадали 190 приусадебных участков и 13 участков дорог.

В Смоленской области на реке Гжать вода поднялась на четыре метра выше допустимого уровня. Спасатели за обстановкой следят при помощи беспилотников.

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