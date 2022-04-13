Минздрав заявил, что в России в конце мая возможен рост заболеваемости COVID-19

В России в конце мая и начале июня возможен рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявили в Минздраве. При этом в Москве впервые за два года выявили менее 500 случаев коронавируса за сутки.

Тем временем Китай и ряд европейских стран уже захватывает новый подвид коронавируса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.