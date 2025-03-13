Более 3 тыс тонн гумпомощи доставили сотрудники МЧС жителям новых субъектов с начала года

Более 3 тысяч тонн гумпомощи доставили сотрудники МЧС с начала 2025 года жителям новых субъектов и приграничных с Украиной районов. Более 100 колонн из большегрузов перевезли предметы первой необходимости, в основном продукты питания и воду.

В некоторых районах, таких как Новая Каховка, это единственная возможность оказать поддержку местным жителям. Там проживают много людей пожилого возраста, которые не могут сами ездить в другие районы за продуктами.

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