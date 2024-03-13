Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 22:30

Общество

Новости часа: москвичей предупредили о гололедице до утра 15 марта

Новости часа: москвичей предупредили о гололедице до утра 15 марта

Новости часа: работа над 60 новостройками по реновации ведется на севере Москвы

Московские школьники исследовали документы известных писателей и поэтов

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским

"Атмосфера": 6 градусов тепла ожидается в Москве 14 марта

Новый сезон проекта "Открой#Моспром" стартовал в столице

Владимир Путин рассказал о направлениях поддержки семей в РФ

"Атмосфера": -2 градуса ожидается в Москве вечером 13 марта

Ученики московских школ и колледжей провели исследование документов известных писателей

Новости часа: в столичных колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году планируется завершить строительные работы на 12 путепроводах. Об этом заявил Сергей Собянин.

На севере Москвы готовят по программе реновации 60 новостроек. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до утра пятницы, 15 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодамэр МосквыгородтранспортреновациявидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика