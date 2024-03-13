Новости часа: москвичей предупредили о гололедице до утра 15 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году планируется завершить строительные работы на 12 путепроводах. Об этом заявил Сергей Собянин.

На севере Москвы готовят по программе реновации 60 новостроек. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до утра пятницы, 15 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.