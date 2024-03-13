Аллергики начали готовиться к сезону цветения в Москве

Москвичи с аллергией на пыльцу готовятся к новому сезону. В марте начнет цвести ольха, подснежники, береза, ива и мать-и-мачеха. Еще больше растений начнет цвести в мае – это вишня, слива, черемуха, яблоня, сирень.

Пыльца растений вызывает у аллергиков насморк и заложенность носа, першение в горле, чихание, слезоточивость. По мнению специалистов, симптомы аллергии можно сделать менее сильными.

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