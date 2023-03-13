Новости часа: призыв на срочную службу пройдет по прежним правилам в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2023 году призыв на срочную службу пройдет по прежним правилам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Девелопер вошел в комиссию по расследованию инцидента с повреждением БКЛ во время стройки. Об этом рассказала компания-застройщик.

Правительство поддерживает инициативу о введении гибкого срока действия договора ОСАГО. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.