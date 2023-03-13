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Новости

13 марта, 19:00

Общество

Новости часа: призыв на срочную службу пройдет по прежним правилам в 2023 году

Новости часа: призыв на срочную службу пройдет по прежним правилам в 2023 году

В Госдуме заявили, что изменение призывного возраста не коснется весеннего призыва

Синоптики спрогнозировали продолжение резких перепадов температуры в Москве

Новости часа: в Госдуму внесли законопроект о гостайне в РФ

Вильфанд рассказал о погоде в столице на текущей неделе

Погода в некоторых районах столицы снова меняется на солнечную

Артисты Школы-студии МХАТ выступили в метро в честь 8 Марта

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Новости часа: Мосгосстройнадзор осуществит внеплановую проверку ЖК "Событие"

Столичные синоптики спрогнозировали апрельскую погоду на этой неделе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2023 году призыв на срочную службу пройдет по прежним правилам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Девелопер вошел в комиссию по расследованию инцидента с повреждением БКЛ во время стройки. Об этом рассказала компания-застройщик.

Правительство поддерживает инициативу о введении гибкого срока действия договора ОСАГО. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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