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13 марта, 18:00

Общество

Новости часа: в Госдуму внесли законопроект о гостайне в РФ

Новости часа: в Госдуму внесли законопроект о гостайне в РФ

Вильфанд рассказал о погоде в столице на текущей неделе

Погода в некоторых районах столицы снова меняется на солнечную

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Певец Дмитрий Маликов поздравил женщин с 8 Марта

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Новости часа: уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после инцидента с БКЛ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуму внесен проект закона о запрете допуска к гостайне при наличии у гражданина вкладов и недвижимости за рубежом. Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В Москве прорабатывается больше 150 проектов развития бывших промзон с потенциалом на 35 миллионов квадратных метров. Об этом заявил Сергей Собянин.

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января. Таковы данные торгов.

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