Новости часа: в Госдуму внесли законопроект о гостайне в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуму внесен проект закона о запрете допуска к гостайне при наличии у гражданина вкладов и недвижимости за рубежом. Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В Москве прорабатывается больше 150 проектов развития бывших промзон с потенциалом на 35 миллионов квадратных метров. Об этом заявил Сергей Собянин.

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января. Таковы данные торгов.