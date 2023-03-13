Вильфанд рассказал о погоде в столице на текущей неделе

Столичные синоптики спрогнозировали апрельскую погоду на этой неделе. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, насколько резким будет потепление, и когда температура перейдет в плюсовые значения.

Среда, 15 марта, как отмечает синоптик, станет самым теплым днем недели. В дневные часы воздух прогреется в пределах 5–7 градусов, что существенно отличается от нормы и больше соответствует концу первой декады апреля. Сохранится такая температура до субботы, 18 марта.

Также научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, будут ли еще в столице серьезные похолодания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.