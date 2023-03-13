Новости часа: Госдума рассмотрит законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года внесли в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

РФС обсуждает возможность и условия участия сборной РФ в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Информация об этом появилась на сайте организации.

Российские военные поразили за сутки 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом рассказали в Минобороны РФ.