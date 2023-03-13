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13 марта, 15:30

Политика

Новости часа: Госдума рассмотрит законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Новости часа: Госдума рассмотрит законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Москвичам показали погоду в разных частях города

Синоптики предупредили москвичей о ветре до 14 метров в секунду

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы внесли в Госдуму

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста внесли в Госдуму

Новости часа: Песков заявил, что цели СВО сейчас можно достичь лишь военным путем

"Доктор 24": антидепрессанты

Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве 13 марта

В Сети разошлось видео со встречей двух собак с робопсом

Новости часа: апрельская погода ожидается в Москве на этой неделе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года внесли в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

РФС обсуждает возможность и условия участия сборной РФ в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Информация об этом появилась на сайте организации.

Российские военные поразили за сутки 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

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