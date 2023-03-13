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Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве 13 марта

Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве 13 марта

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Столичные синоптики предупредили о сильном ветре: его порывы могут достигнуть 14 метров в секунду. В связи с продолжающимся снегопадом дорожная ситуация в Москве осложнилась: новые заторы начали формироваться на Сущевском валу, а также на Киевском шоссе.

Для ликвидации последствий снегопада на столичных улицах работают коммунальные службы. Особое внимание уделяется дорогам, дворам и парковкам, подходам к остановкам и метро. Рабочие проводят противогололедную обработку шоссе, тротуаров и пешеходных зон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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