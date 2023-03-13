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В Едином центре поддержки участников СВО обработали 3,5 тыс обращений

В Едином центре поддержки участников СВО обработали 3,5 тыс обращений

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За первые недели работы сотрудники Единого центра поддержки участников СВО обработали уже 3,5 тысячи обращений. Каждое специалисты рассматривают в индивидуальном порядке.

Чаще всего туда приходят за юридическими консультациями, многие ищут работу, а также интересуются курсами профессиональной переподготовки. Кроме того, особое внимание там оказывают психологической помощи как взрослым, так и детям.

Специализированный центр помощи участками СВО и их семьям открыли в феврале. Обратиться туда могут все категории военнослужащих: мобилизованные, контрактники и добровольцы, а также гражданские специалисты и волонтеры, которые работают в зоне спецоперации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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