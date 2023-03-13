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12:15

Общество

Сугробы в Москве выросли на 4 см в течение 12 марта

Сугробы в Москве выросли на 4 см в течение 12 марта

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Москву сковало льдом из-за резких перепадов температуры в понедельник, 13 марта. Известно, что за прошедшие выходные, 11 и 12 марта, сугробы в городе подросли на 4 сантиметра, а ледяная корка на дорогах и тротуарах достигла 10 миллиметров.

Как рассказал заммэра Петр Бирюков, городские службы работают в усиленном режиме: они проводят работы по очистке и противогололедной обработке улиц, а также очищают крыши жилых домов от снега и наледи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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