Сугробы в Москве выросли на 4 см в течение 12 марта

Москву сковало льдом из-за резких перепадов температуры в понедельник, 13 марта. Известно, что за прошедшие выходные, 11 и 12 марта, сугробы в городе подросли на 4 сантиметра, а ледяная корка на дорогах и тротуарах достигла 10 миллиметров.

Как рассказал заммэра Петр Бирюков, городские службы работают в усиленном режиме: они проводят работы по очистке и противогололедной обработке улиц, а также очищают крыши жилых домов от снега и наледи.

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