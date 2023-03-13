Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

Новости часа: в столице ожидается снег и ветер до 14 м/с

Новости часа: в столице ожидается снег и ветер до 14 м/с

Кадры с московским курьером, кидающим стопку коробок в машину, попали на видео

Водителей призвали быть аккуратнее из-за гололедицы в Москве

Школьные занятия в ряде регионов отменяют из-за аномальных снегопадов

"Утро": столичных водителей призвали к осторожности из-за гололедицы

"Утро": влажность воздуха в столице составляет 84%

Делегация во главе с Львовой-Беловой вернула в Россию из Сирии 56 детей-сирот

"Утро": атмосферное давление в Москве 13 марта составит 746 мм ртутного столба

Эксперты рассказали, как выбрать вермишель

В ДНР готовят добровольцев со всей России для участия в спецоперации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Слабый снег и ветер с порывами до 14 метров в секунду будут в Москве 13 марта. Об этом сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Минпромторг расширил перечень параллельного импорта. В него вошли бренды Zanussi, Caterpillar, Hasbro и другие.

Росздравнадзор проверит данные о продаже лекарства для диабетиков по завышенным ценам. Об заявило ведомство.

Читайте также
обществопогодаэкономикамедицинавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика