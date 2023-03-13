Новости часа: в столице ожидается снег и ветер до 14 м/с

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Слабый снег и ветер с порывами до 14 метров в секунду будут в Москве 13 марта. Об этом сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Минпромторг расширил перечень параллельного импорта. В него вошли бренды Zanussi, Caterpillar, Hasbro и другие.

Росздравнадзор проверит данные о продаже лекарства для диабетиков по завышенным ценам. Об заявило ведомство.