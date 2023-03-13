Делегация во главе с Львовой-Беловой вернула в Россию из Сирии 56 детей-сирот

В России встретили 56 сирот из Сирии. Дети жили в лагерях беженцев на северо-востоке страны. Их здоровье вне опасности – по дороге их осмотрели врачи.

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова заявила о возможности возвращения еще 200 российских детей в ближайшее время. Несколько районов Сирии серьезно пострадали из-за подземных толчков в начале февраля.

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