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09:30

Общество

Делегация во главе с Львовой-Беловой вернула в Россию из Сирии 56 детей-сирот

Делегация во главе с Львовой-Беловой вернула в Россию из Сирии 56 детей-сирот

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В России встретили 56 сирот из Сирии. Дети жили в лагерях беженцев на северо-востоке страны. Их здоровье вне опасности – по дороге их осмотрели врачи.

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова заявила о возможности возвращения еще 200 российских детей в ближайшее время. Несколько районов Сирии серьезно пострадали из-за подземных толчков в начале февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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